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مقتل عنصرين من مليشيات الحشد واصابة آخرين في هجوم لداعش في خورماتو

قتل عنصران في ميليشيات الحشد الشعبي ضمن حدود قضاء طوزخورماتو(جنوب كركوك) في هجوم لمسلحي داعش ليلة امس الخميس.

مصادر امنية من المنطقة ، اشارت الى ان عدداً من مسلحي داعش هاجموا قوة لمليشيات الحشد الشعبي قرب مطار حليوة العسكري غربي قضاء خورماتو.

موضحة ، بأن الهجوم اسفر عن مقتل 2 من عناصر مليشيات الحشد واصابة عدد آخر منهم بجروح ، دون تحديد عدد الجرحى .

وطوزخورماتو من المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان أو ماتسمى بـ (المتنازع عليها)، وسيطرت عليها مليشيات الحشد والقوات الأمنية العراقية الأخرى بالكامل في 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017 بعد انسحاب القوات الكوردية منها . وقد عاود داعش تحركاته وكثف من هجماته مؤخراً في ‹المتنازع عليها› مستغلاً الفراغ الامني الحاصل منذ ذلك التأريخ .

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