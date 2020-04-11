اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة، السبت، عن اطلاق منحة شهرية مؤقتة لمساعدة الاسر المتضررة جراء وباء كورونا وحظر التجوال.

وقالت اللجنة في بيان “تم تخصيص منحة شهرية مؤقتة لمساعدة الاسر المتضررة والتقديم عليها لمدة خمسة بدءا من اليوم السبت على الرابط https://minha.iq”.

وأضاف البيان أن “المنحة المالية مخصصة للأسر التي تمر بظروف مادية صعبة بسبب انتشار الوباء وحظر التجوال وتأثر فرص العمل ولا تشمل الفئات التي تستلم رواتب او اي دخل آخر من الحكومة ولا تشمل الميسورين”.

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.