البرلمان العراقي يبعث رسائل مطمئنة للكاظمي حول منح الثقة لحكومته

اكدت مقرر مجلس النواب خديجة علي، يوم السبت، ان جلسة منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيتم عقدها بعد تقديم المنهاج الحكومي والسير الذاتية للوزراء.

وقالت علي إنه “بعد توزيع المنهاج الحكومي والسير الذاتية على الكتل السياسية والنواب ب48 ساعة تعلن الرئاسة عن موعد عقد الجلسة وللنواب حق التصويت لتمرير الكابينة عن عدمه حسب قناعتهم برئيس الوزراء المكلف ووزرائه المرشحين”.

وعن موقفها من رئيس الوزراء المكلف اوضحت علي “سندعم الكاظمي ونشد على يديه في فرض الاستقرار وتصحيح المسارات الاقتصادية في البلاد، وتوحيد الكلمة الوطنية، ودعم التعايش السلمي، وحفظ وتحقيق استحقاق المكونات”.

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، اول امس الخميس، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك بعد اعلان عدنان الزرفي تنحيه عن هذه المهمة.

وامام الكاظمي مهلة 30 يوماً تبدأ من التاسع من نيسان الجاري لتشيل الحكومة الجديدة التي فشل بها محمد علاوي، وعدنان الزرفي.

وقال الكاظمي في اول تصريح له عقب التكليف، “مع تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة العراقية، أتعهد أمام شعبي الكريم، بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام”.