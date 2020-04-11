الرافدين: دوائر في الدولة لم تفعل “الماستر كارد” لموظفيها

كشف مصرف الرافدين، اليوم السبت، أن بعض دوائر الدولة لم تقم بتفعيل بطاقة “الماستر كارد” التي تسلمتها من المصرف بعد ان وطنت رواتب موظفيها على المصرف، وما تزال تتسلم الرواتب يدوياً.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن “بعض الدوائر تسلمت بطاقة الماستر كارد بعد أن استكمل المصرف معها كافة الإجراءات المتعلقة بعملية التوطين، لكنها احتفظت بهذه البطاقة الالكترونية ولم تشرع بتفعيلها وفضلت الإبقاء على الآلية القديمة في استلام الراتب الشهري يدوياً”.

ودعا المصرف، “الدوائر المعنية بذلك إلى الإسراع في مخاطبة الإدارة العامة للمصرف بضرورة تفعيل تلك البطاقات حتى يتم صرف الراتب الشهري الكترونيا لهم أسوة بأقرانهم من الدوائر الأخرى خصوصاً في ظل الأوضاع التي يعيشها البلد حالياً جراء فايروس كورونا وضرورة مغادرة التعامل اليدوي والتوجه نحو النقد الإلكتروني”.