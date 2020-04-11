النزاهة: ننتظر انتهاء ازمة كورونا للكشف عن ملفات فساد كبرى

ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ “ﻣﻠﻔﺎت ﻓﺴﺎد ﻛﺒﺮى”، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻛﺪت أن ﺗﻠﻚ الملفات ﻣﺘﻮرط ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻛﺒﺎر.

وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺒﺪ اﻻﻣﻴﺮ المياحي، إن “أﻫﻢ القوانين، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻟﻚ ﻫﺬا، واﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ المشروع”، مشيرا اﻟﻰ ان “ﺗﻠﻚ القوانين ﻣﻘﺮة، اﻻ ان اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ”.

واﺿﺎف اﻟﻨﺎﺋﺐ، أن “اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻋﻮدة اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﺎن ﺳﻴﻜﻮﻧﺎن ﻫﻤﺎ اﻟﺨﻄﻮاﺗﺎن اﻻوﻟﻴﺎن ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ المقبل ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬه القوانين”، ﻣﺒﻴﻨﺎ اﻧﻪ “ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻫﺬه القوانين اﻟﺼﺎرﻣﺔ، اﻻ اﻧﻨﺎ ﻧﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد”.

وﺗﺎﺑﻊ ان “اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻨﺘﻈﺮ ان ﺗﺴﺘﻘﺮ اﻻوﺿﺎع داﺧﻞ اﻟﺒﻼد وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن اﻷﺟﻮاء ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ”، لافتا اﻟﻰ ان ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ “اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ المشروع وﻣﻦ اﻳﻦ ﻟﻚ ﻫﺬا، ﻣﻦ القوانين اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ والمدروسة ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻣﻦ المسؤولين اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد”.