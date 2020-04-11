النقل تعلن عودة الناقل الوطني لتسير رحلات استثنائية جديدة

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، عن عودة استئناف الرحلات الاستثنائية الى القطاعات الخارجية التي ينفذها الناقل الوطني (الخطوط الجوية العراقية) ابتداءً من مساء اليوم.

وقال لعيبي في بيان انه “تنفيذا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا) المتضمن المباشرة بتسير رحلات استثنائية جديده لاجلاء المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى ارض الوطن، تم تحديد جدول لتلك الرحلات بعد التنسيق مع وزارة الصحة والخارجية”.

وتابع “من المقرر انطلاق الطائرة الاولى من طراز B777/YI-AQZ التابعة لاسطول الناقل الوطني مساء اليوم متوجهة الى العاصمة الماليزية كوالالمبور”، داعياً في الوقت نفسه “العراقيين المتواجدين على الاراضي الماليزية التوجه الى مكاتب الخطوط الجوية العراقية المعتمدة رسمياً لدى الشركة وتثبيت مواعيد العودة”.

وكانت وزارة النقل قد اوقفت رحلاتها الاستثنائية الجمعة الماضية الموافق الثالث من نيسان 2020 بناءاً على طلب وزارة الصحة العراقية.