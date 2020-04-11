Posted on by

النقل تعلن عودة الناقل الوطني لتسير رحلات استثنائية جديدة

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، عن عودة استئناف الرحلات الاستثنائية الى القطاعات الخارجية التي ينفذها الناقل الوطني (الخطوط الجوية العراقية) ابتداءً من مساء اليوم.

وقال لعيبي في بيان انه “تنفيذا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا) المتضمن المباشرة بتسير رحلات استثنائية جديده لاجلاء المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى ارض الوطن، تم تحديد جدول لتلك الرحلات بعد التنسيق مع وزارة الصحة والخارجية”.

وتابع “من المقرر انطلاق الطائرة الاولى من طراز B777/YI-AQZ التابعة لاسطول الناقل الوطني مساء اليوم متوجهة الى العاصمة الماليزية كوالالمبور”، داعياً في الوقت نفسه “العراقيين المتواجدين على الاراضي الماليزية التوجه الى مكاتب الخطوط الجوية العراقية المعتمدة رسمياً لدى الشركة وتثبيت مواعيد العودة”.

وكانت وزارة النقل قد اوقفت رحلاتها الاستثنائية الجمعة الماضية الموافق الثالث من نيسان 2020 بناءاً على طلب وزارة الصحة العراقية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close