Posted on by

تمديد حظر التجوال في الديوانية لغاية 19 نيسان الحالي

قررت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، السبت، تمديد حظر التجوال في المحافظة لغاية الـ 19 من شهر نيسان الحالي.

وذكرت الخلية في بيان انه “تقرر الاستمرار بالحظر لغاية الـ 19 من شهر نيسان الحالي تماشياً مع مقررات خلية الازمة المركزية”.

وأضافت أنه “نظراً لقرب موعد حصاد الحنطة، تم التوجيه من قبل رئيس خلية الازمة لتسهيل مهمة المزارعين وضرورة استمرار الدوام في الدوائر التابعة الى وزارتي الزراعة والتجارة”.

وأوضحت الخلية، أن “دائرة صحة محافظة الديوانية ولليوم التاسع على التوالي لم تسجّل أي إصابة ب‍فيروس كورونا”، مبينة أن “الموقف الوبائي التراكمي ل‍كورونا لهذا اليوم، بلغ سبع اصابات، وخمس حالات شفاء وحالة وفاة وحالة رقد قيد العلاج”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close