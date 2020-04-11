حريق في الكرادة يؤدي الى مصرع عدد من الاشخاص

افاد مصدر امني، السبت، باندلاع حريق في الكرادة وسط بغداد، فيما اشار الى انه ادى لمصرع عدد من الاشخاص.

وقال المصدر ان “حريقا كبيرا اندلع في منطقة الكرادة ارخيته داخل بناية سكنية، ما ادى الى مصرع عدد من الاشخاص”.

واضاف ان “فرق الدفاع المدني قامت بانقاذ اشخاص اخرين حاصرتهم النيران”، مشيرا الى انها “تحاول اخماد الحريق”.

وتابع انه “تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه”.

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.