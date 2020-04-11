روسيا أسقطت ورقة الضغط عليها في تخفيض أسعار البترول،

نعيم الهاشمي الخفاجي

قضية إغراق أسواق العالم بالبترول لم يكن بعيدا عن الصراعات الدولية، وبلا شك دول الرجعية والتخلف العربي جزء مهم وحيوي من حروب الكبار، دول الرجعية العربية من أمراء البترول كانوا ولا زالوا جزء مهم من حروب امريكا الباردة والساخنة، بعد أن أيقنت المجتمعات الأوروبية والأمريكية أن الإرهاب ذو الصبغة الاسلامي هو وهابي وتابع من المؤسسات الدينية الرسمية في ………، وفي زيارة الشخصية الثانية الحاكمة في ……إلى امريكا وهو الحاكم الحقيقي وفي حوار مع محطة سي أن أن الأمريكية قال نحن نشرنا الوهابية في العالم تلبية لاوامر امريكية في فترة الصراع الأمريكي الغربي مع السوفيت لمحاربة المد الشيوعي للسوفيت بوقتها، والكل شاهد كيف فتاوي الوهابية وأموال بترولهم مول حرب المجاهدين الأفغان ضد السوفيت انتهت في هيكلة السوفيت وسقوط المعسكر الشرقي، قضية قيام دول الرجعية العربية في رفع إنتاج البترول لم يكن القرار من تلك الدول وإنما تلبية لاوامر عليا من أوليائهم الحقيقيين، بعد الصمود الروسي أعلن ترمب انه سوف يتوسط عند …..لإنهاء خلافاتهم مع روسيا لكي يتم رفع أسعار البترول، وفعلا وافق الاذناب بذلك، وتم الاتفاق في تخفيض أنتاج البترول بفضل الصمود الروسي، انتهت ورقة السعودية دول الرجعية العربية، اليوم بدأت ورقة الضغط الثانية الجديدة أن المكسيك زادت إنتاجها من البترول وأيضا تسببت في انخفاض اسعار البترول، وزير ….. نشر نعيق وليس تغريدة على تويتر يقول المكسيك تسببت في انخفاض اسعار البترول بسبب زيادة إنتاجها من البترول، الزعيم بوتين قال الضغوطات علينا في تخفيض اسعار البترول كانت سبب لنا رئيسي في قيام روسيا في دعم الصناعات الروسية في كافة المجالات والتوقف عن استيراد المنتوجات الغذائية والزراعية والصناعات المنزلية والأدوية من خارج روسيا، الحصار الذي تعرضت له إيران جعلت من إيران تعتمد على الإنتاج المحلي، اين مكان الرجعية العربية من الاعتماد على المنتجات المحلية؟ بالتأكيد روسيا تنتصر في المواجهة ويخرج العرب بخفي حنين.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.