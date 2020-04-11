فريق إدارة الأزمات بأمانة مجلس الوزراء يدعو سائقي الشاحنات للالتزام بقرارات خلية الأزمة

دعا فريق إدارة الأزمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، سائقي الشاحنات والمركبات عموما الى الالتزام بقرارات خلية الأزمة الخاصة بمواجهة وباء كورونا.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد إن “الفريق اجرى زيارة ميدانية إلى سيطرة الشعب، للاطلاع على آلية انسيابية مرور الشاحنات والعجلات المحملة بالمواد الغذائية والخضروات والأدوية والمستلزمات الطبية كافة، ونقل الفريق للقائمين على السيطرة توجيهات الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بما يصدر من خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٠، والسماح بمرور المواد الغذائية والمستلزمات الطبية”.

واضاف أن “الفريق التقى بعدد من سائقي الشاحنات وأصحاب الشكاوى الواردة إلى الفريق عن طريق الخط الساخن بالرقم (١٦٠)، وجرى الاتصال بعدد منهم هاتفياً بحضور آمر السيطرة، لحل الإشكالات العالقة إن وجدت، واكتشف الفريق وجود مواد غير مشمولة باستثناءات المرور، كالإنشائية والمنزلية والكهربائية، فضلاً عن ظهور اختلاف بالمواد المحملة، خلافاً لادعاءات بعض السائقين، من خلال اختلاف نوعية الحمولة التي يدعيها سائق الشاحنة، وما مثبت في المستمسكات الرسمية الصادرة من شركات الشحن والتحميل، ما يسبب عرقلة لعمل الأجهزة الأمنية”.

ودعا الفريق، بحسب المتحدث للامانة العامة ل‍مجلس الوزراء، سائقي الشاحنات والعجلات، الى “الالتزام بقرارات خلية الأزمة، وعدم نقل الحمولات للمواد غير المستثناة من قرار حظر التجوال، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية”.