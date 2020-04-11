قائد عسكري في كركوك يصدر توضيحاً بشأن الاعتداء على امرأة من ذوي الاحتياجات

أصدر قائد عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك الفريق الركن سعد حربية، السبت، توضيحاً بشأن الاعتداء على امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة، مؤكداً القبض على الفاعلَين.

وقال حربية في مؤتمر صحفي إن “الحادثة حصلت قبل أسبوعين، والتصوير ظهر قبل يومين، لذلك ألقت الشرطة الاتحادية القبض على الجناة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة وأصبحت القضية قضية رأي عام،”.

وأضاف “شكلت لجنة من قبل قيادة الشرطة، ولجنة من وزارة الداخلية، وتقرر إلقاء القبض على الجناة وتوقيفهم ضمن المادة القانونية المختصة”، مشيراً الى أن “زوج المجنى عليها قام بالشكوى ضد الفاعل وليس ضد المصور”.

وتابع حربية “لا نحبذ ادخال مفردات المكونات كردي وتركماني والقضية لا تستحق هذا الحجم، لأن القضية قضية شرف، ويجب أن نحمي شرف العراقيين”.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام اشخاص يدعون انتسابهم للاجهزة الامنية بعملية الاغتصاب.