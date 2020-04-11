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مسرور بارزاني يتواصل مع مدراء الشرطة لبحث سير إجراءات حظر التجوال في محافظات كوردستان

كوردستان
مسرور بارزاني يتواصل مع مدراء الشرطة لبحث سير إجراءات حظر التجوال في محافظات كوردستان
أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني،  الخميس، مكالمات عبر الفيديو مع مدراء شرطة أربيل والسليمانية ودهوك، لبحث سير إجراءات حظر التجوال المفروض بسبب انتشار فيروس «كورونا».

بارزاني قدم الشكر للقوات الأمنية «التي تعمل ليل نهار لحماية مواطني الإقليم من وباء فيروس كورونا المستجد ويعرضون حياتهم للخطر.

مدير شرطة أربيل دلير نجار قال خلال الاتصال، إنه يقضي أكثر من 20 ساعة يومياً في شوارع أربيل وأحيائها للاطمنئان على سير الأمور.

وأكد مسرور بارزاني أنه بتكاتف المواطنين والقوات الأمنية والفرق الطبية يمكن التغلب على هذا الوباء.

وجدد رئيس الحكومة دعوته للمواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية وتعليمات وزارة الداخلية وعدم مغادرة المنازل.

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