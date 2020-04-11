مقرب من الزرفي يكشف موعد الجلسة البرلمانية للتصويت على الحكومة الجديدة

كشف مقرب من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اليوم السبت، عن موعد عقد مجلس النواب جلسته الخاصة بالتصويت على الحكومة العراقية الجديدة.

وارسل الزرفي في وقت سابق من اليوم المنهاج الوزاري الى البرلماني العراقي بهدف التصويت على حكومته.

وقال المقرب من الزرفي، ان “جلسة التصويت على الحكومة، في البرلمان العراقي، ستكون يوم الأربعاء او الخميس، من الأسبوع الحالي، وخلال الساعات القادمة، سيتم تقديم طلب رسمي لعقد هذه الجلسة”.

وبين ان “رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، تمكن خلال الأيام الماضية من حصوله على دعم اغلبية النواب من الكتل السياسية المختلفة، وتصويت النواب، سيكون بعيداً عن قرارات وتوجيهات رؤساء الكتل والأحزاب السياسية”.

وفي 16 أذار/مارس الجاري، كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس كتلة النصر البرلمانية عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة خلال مدة 30 يوماً.

وجاء هذا التكليف بعد فشل “اللجنة السباعية” للقوى الشيعية من التوصل إلى توافق على مرشح معين.

ويواجه الزرفي رفضاً من قوى شيعية بارزة مقربة من إيران وعلى رأسها تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي دفعها لتشكيل لجنة سباعية جديدة لاختيار بديل عن الزرفي.