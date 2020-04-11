واشنطن بوست : القوات الامريكية تفعل انظمة باتريوت في العراق

..قالت صحيفة واشنطن بوست، اليوم السبت، ان أنظمة باتريوت الدفاعية في العراق تم تفعيلها لحماية القوات الأمريكية في القواعد التي تعرضت لهجمات سابقا واودت بحياة جنود من قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.

وكان وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر قد اعلن مطلع العام الحالي أن الولايات المتحدة تعمل مع العراق على نشر منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” بعد الضربة الإيرانية على القواعد العسكرية العراقية التي تتمركز فيها القوات الأمريكية.

ولدى الولايات المتحدة أكثر من 6000 جندي في العراق لتدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية في قتالها ضد الجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش، وتوفير الحماية لتلك القوات.

وتتكون أنظمة باتريوت من رادارات فائقة التطور وصواريخ اعتراض قادرة على تدمير صاروخ بالستي خلال تحليقه.

وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق إن بطاريتين وصلتا إلى قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار، وقاعدة حرير في أربيل، كبرى مدن إقليم كوردستان العراق، مضيفا أن بطاريتين أخريين لا تزالان في الكويت في انتظار نقلهما إلى العراق.

يذكر ان القوات الامريكية سلمت عدد من القواعد الى الجيش العراقي واحتفظت بتواجدها في قاعدتين فقط،