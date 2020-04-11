بسم الله الرحمن الرحيم

(9 نيسان..يبكي السنة العرب..حكما لم يحافظون عليه بالعراق).. (ولم يتعظون من ضياع الأندلس قبلها)

هل يبكي السنة العرب.. حكما ضاع منهم بالعراق.. عام 2003.. بعد قرون من حكمهم.. كما يبكون على حكم ضاع منهم قبلها بقرون اخرى بالاندلس.. لماذا السنة العرب بعد مرور 17 سنة.. لا نجدهم يبحثون عن سبب سقوط حكمهم.. لماذا ينشغلون بالترويج فقط (لسلبيات معارضي صدام) الذين يحكموا بعد 2003.. فسادا وعمالة لايران وفشلا.. (لماذا لا يبحثون عن اخطاء حكمهم كسنة بزمن صدام).. لتكون لهم عبرة.. ولحكم غيرهم حكمه.. تجنبهم السقوط بنفس الاخطاء.. (هل كان الفاسدين من الاحزاب المحسوبة شيعيا وشركاءهم الكورد والسنة) ان يصلون للحكم.. لولا (اخطاء صدام وحكم البعث) الكارثية..

لماذا خطاب السنة كخطاب البعث.. بائس مريض..

يترحمون على زمن صدام والبعث.. ويعددون (ايجابيات) لعهد صدام.. مقارنة (بسلبيات الزمن الحالي).. ليخدعون انفسهم والاخيرن بدعوى انهم (اهل حكم)؟؟ ليثبتون بان السنة العرب (فعلا لا يتعظون من تجارب الماضي).. ولا غرابة بعد ذلك فقدانهم لحكم الاندلس والعراق مرورا بفلسطين.. ويطبق عليم المثل (يرون الناس الموت حتى يرضون بالسخونة) وكأنه لا يوجد خيار ثالث.. ويرمون بيوت الناس بالحجارة وبيتهم من زجاج.

فالذي يسمع السنة ومدحهم لحكم صدام .. يعتقد انهم يتكلمون على الشيخ زايد الذي نهض بالامارات وجنبها الحروب.. وليس عن زمن طاغية مجرم دكتاتور اسمه صدام الذي بزمنه الحروب فلم تنتهي حرب ايران ليدخلنا لحرب الكويت وغزوها، ثم للحصار مرورا بابادة الاكراد والشيعة بقمع انتفاضاتهما.. وقطع الروؤس والالسن والايدي ووشم الجباه.. وتجويع العراقيين لسنوات بسبب مغامراته التي تسبب بها كغزو الكويت.. وبزمن الحصار يبني صدام 73 قصرا بوقت العراقيين بالداخل يموتون من الجوع.. في وقت الحصار استثنى الغذاء والمواد الصحية من المنع..

حيث يطرح البعض..

(لماذا امريكا اسقطت حكم السنة وصدام2003).. (ولم تقسط حكم الموالين لايران بالعراق)؟

الجواب/ الاحزاب الموالية لايران بالحكم بالمنطقة الخضراء ببغداد.. تلعب لعبة المرونة.. بمكر فارسي ..فتقدم رئيس وزراء موالي لايران.. (كابراهيم الجعفري او نوري المالكي او عادل عبد المهدي).. عندما تجد نفسها (ليست تحت الضغط).. وتقدم رئيس وزراء توافقي مع امريكا.. عندما تحمه الحديدة مع امريكا.. (كحيدر العبادي او مصطفى الكاظمي او عدنان الزرفي).. في حين السنة بزمن صدام لم يقدمون بديل عن صدام يكون مرن مع امريكا فانكسروا.. فلم يتعضون بالمثل (لا تكن لينا فتعصر .. ولا تكن صلبا فتكسر).. وقبلها صدام كسر عظم مع الشيعة العرب والاكراد بقمع انتفاضة اذار 1991..

ولا ننسى شيعة العراق استفادوا من انتفاضة 1991.. في عام 2003.. فنجد وفد شيعي ذهب لامريكا برئاسة عبد العزيز الحكيم واحمد الجلبي ومحمد بحر العلوم.. الخ والتقوا مع الرئيس بوش في البيت الابيض بامريكا..مما مهد لسقوط صدام بعدها بفترة وجيزة.. في حين صدام استمر بغيه بتغذية العداء ضد امريكا.. وتورط بدماء الجنود الامريكان.. وفي مغامراته الداخلية و الخارجية..

فالكارثة (صدام احد اهم اسباب سقوطه.. قتله الروح الوطنية..بالاديولوجية الصفراء القومية)

اولا: (صدام نفسه.. لو قلت له انت وطني) لاعدمك.ـ. لسبب بسيط الاديولوجية القومية ومنها البعثية (تعتبر الوطنية اقليمية ضيقة).. (وصدام نفسه نفذ محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم.. بتهمة الوطنية.. لان قاسم كان وطني ويرفض جعل العراق اقليم تابع لمصر باسم بدعة الجمهورية العربية المتحدة).. فيوم اختزل السنة انفسهم (بطاغية اسمه صدام).. فرهنوا انفسهم به.. فسقط فسقطوا معه..

وثانيا ادخل صدام ملايين المصريين الاجانب عن العراق منذ نهاية الستينات..وفضلهم على اهل العراق.. وارسل شباب العراق للجبهات والحروب ليعادون بمئات الاف لمقابر النجف.. بالمقابل صهاينة العراق المصريين يستولون على فرص العمل وينتهكون حتى اعراض عراقيات، ويحولون 200 مليار دولار من الاموال العملة الصعبة التي كان المفترض ان يتمتع بها شباب العراق الذين جندوا الزاميا لحروب ومغامرات صدام الكارثية..

ثالثا: خطأ السنة انفسهم.. فلو استبدل السنة صدام بحاكم اخر قبل 2003.. الم يكن لحد اليوم السنة يحكمون؟ علما كانت هناك فرصة للضغط على صدام للقبول باللجوء للامارات.. واستبداله بحاكم سني عسكري بديل له كحاكم للعراق.. ونوضح ذلك اكثر ..

رابعا: تبني السنة للجماعات الارهابية كداعش والقاعدة و36 فصيل سني مسلح طائفي ومتطرف مارسوا ابشع الجرائم ضد الشيعة على الهوية.. بعد سقوط الطاغية صدام عام 2003.. فلم يقدمون بالمحصلة بديل ناضج برغماتي لعموم اهل الرافدين بعد سقوط حكم البعث..

خامسا: كل رؤساء السلطة التنفيذية منذ 1921 لحد 2003 من اهل السنة العرب.. ولم يسمحون لشيعي او كوردي ان يصبح رئيسا للعراق قبل 2003؟ ولم الشيعة العرب انتفضوا ضد النظام الفاسد الحاكم بالعراق بانتفاضة تشرين 2019 وسقط منهم 25 الف شهيد وجريح.. وكذلك بانتفاضة 1991 سقط منهم مئات الاف الشهداء بمقابل جماعية ضد الطاغية صدام.. فلماذا لم ينتفض السنة العرب ضد نظام صدام الدكتاتوري؟

وقد يسال البعض لماذا (السنة يترحمون على صدام).. (والشيعة العرب يشتمون من يطرحون قادة شيعة لهم):

الجواب بسيط/ صدام بكل تاريخه لم يقمع حاضنته السنية العربية، ولم تثور الحاضنة السنية ضد صدام .. ولم يدمر صدام اي مدينة سنية بالمدافع كما فعل ضد الشيعة والاكراد، بالمقابل شيعة ماما طهران بالحكم بالعراق.. قمعوا حاضنتهم الشيعية العربية بوسط وجنوب، بقمعهم انتفاضة تشرين 1991 ..

المحصلة:

يوم 9 نيسان.. 2003.. يوم تحرير شيعة العراق من (موروث 1400 سنة).. (من حكم السنة على رقاب الشيعة ) وليس فقط حكم صدام والبعث، فالاكراد كانوا مستقلين اصلا.. والسنة العرب هم اصلا بالحكم.. ولم ينتفع من اسقاط صدام فقط الشيعة لكن ماذا نفعل للعبيد الذين عضوا يد امريكا التي مدت لهم وتحالفوا مع الشيطان الايراني..

بالمحصلة:

الشيعة العرب اشرف من السنة.. فالشيعة العرب ثاروا ضد الطاغية صدام لجرائمه وطغيانه.. وانتفضوا بانتفاضة تشرين عام 2019 ضد النظام السياسي الفاسد المحسوب زورا شيعي.. لفساده وعمالته لايران.. وقاطعوا انتخابات 2018 بغالبية كبرى.. . السؤال انتم السنة العرب ماذا فعلتم.. بزمن صدام حواضن لصدام..وبعد سقوط صدام ارهابيين دواعش وقاعدة..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع)

بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها …

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سجاد تقي كاظم