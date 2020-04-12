البياتي: تمرير حكومة الكاظمي امر غير محسوم رغم تاييد الكتل

بين النائب السابق عن المكون التركماني، جاسم محمد البياتي، الاحد، ان تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي داخل مجلس النواب امر لازال في محل القلق.

وقال البياتي في تصريح ان “حضور اغلب قادة الكتل السياسية خلال تكليف الكاظمي يعد خطوة لدعمه للحصول على منصب رئاسة الوزراء”، لافتا الى ان “امر تمرير الكاظمي متعلق بالكابينة الوزارية التي سيقدمها”.

واضاف ان “ارتباط تمرير الكاظمي بكابينته الوزارية امر مقلق ولم يتضح بعد”، مبينا ان “الكاظمي حصل على دعم سياسي كبير لم يحصل عليه احد من قبل”.

واكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الاحد، ان مجلس النواب سيعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي خلال عشرة ايام.