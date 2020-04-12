الصحة تنفي التعاقد مع أي فندق لحجر المصابين بـ( كورونا)

عامر مؤيد

لايزال الخوف يسيطر على الكثيرين بسبب تفشي فايروس كورونا بالرغم من قلة أعداد المصابين في اليومين الماضيين مقارنة بالأيام السابقة.

وربما أكثر ما يشغل بال المواطن هو إمكانية وزارة الصحة على استيعاب أعداد المصابين لو ازدادت النسبة في الأيام المقبلة.

وزارة الصحة في أكثر من مرّة أكدت أنها مسيطرة على الوضع سواء في تقديم العلاج للمصابين أو توفير أماكن حجر لهم.

وخرجت وثائق قبل مدة ليست بالطويلة تتحدث عن مخاطبات بين وزارة الصحة وفنادق معروفة في العاصمة بغداد بغية تأجيرها لغرض وضع المصابين بفايروس كورونا فيها.

هذا الأمر نفته وزارة الصحة وأكدت عدم تعاقدها مع أي فندق وإنها قادرة على وضع المصابين بالفايروس في المستشفيات المتوفرة.

الصحة أكدت نفيها القاطع التعاقد مع أي فنادق لإيواء المصابين بفايروس كورونا وأشارت الى أن معدلات الإصابة هي ضمن إمكانيات وزارة الصحة الحالية

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر ل “المدى” إن وزارة الصحة تؤكد نفيها القاطع حول ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاقدها او استئجارها لأي فنادق في بغداد لاستخدامها للحجر الصحي كون معدلات الإصابة مسيطرة ضمن مؤسساتها الصحية من مستشفيات ومراكز صحية مخصصة للحجر الصحي

وبين أن الوزارة تنفي ما أشير وقت سابق ما أيضاً عبر بعض وسائل الإعلام عن عرض مقدم من قبل فندق فلسطين في العاصمة بغداد مبينة أن الفندق قدم عرض من جملة العروض المقدمة لوزارة الصحة لأستخدامها للحجر الصحي

وتابع إن هذه الفنادق تابعة للقطاع المختلط وإن الوزارة تستقبل العروض التي تكون مقدمة لخدمة المواطن وبما يتماشى مع الظروف الراهنة أو عن طريق التبرعات للحجر الصحي حيث تبرعت عدة جهات مشكورةً لاستخدام أماكنها للحجر الصحي في حالة الحاجة إليها.

ودعت الوزارة المواطنين وصفحات التواصل ووسائل الاعلام إلى توخي الحذر والدقة في نقل ونشر المعلومة دون التأكد من مصدرها الرسمي الموثوق والجهات المختصة في الوزارة وإحالة من يروج المعلومات الكاذبة والإشاعات للجهات القضائية المختصة .

حملات التعقيم والتعفير لم تتوقف سواء من قبل الفرق التابعة لوزارة الصحة أو أبناء بعض مناطق العاصمة بغداد والمحافظات.

هذه الحملات تركز على تعليق أماكن الاختلاط التي قد تحدث مثل الأسواق والمتنزهات ولكنها أيضاً تشمل الشوارع الرئيسة والثانوية.

نظمت وحدة التعقيم المركزي وبالتنسيق مع وحدة السيطرة على التلوث حملة في مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم العام حملة تعقيم و تطهير يومية لسيارات الإسعاف و باشراف مدير المستشفى

و بين مسؤول وحدة السيطرة على التلوث في المستشفى معاون رئيس تقني طبي سعد عبد الجبار محمد لإعلام المستشفى أن تعقيم سيارات الإسعافات واجب وطني وإنساني من أجل توفير أجواء نظيفة ومعقمة لنقل المرضى في الإسعافات التابعة للمستشفى مضيفاً يتم تطهير وتعقيم سيارات الإسعاف بشكل يومي لتجنب نقل العدوى من مريض لآخر

وأضاف أنه تم أيضاً تعقيم وتطهير غرفة حماية المستشفى ومفرزة الشرطة والممرات المؤدية اليها لمنع انتشار و انتقال العدوى للمراجعين و الموظفين والمنتسبين في المستشفى.