العراق ولبنان والشرق الاوسط في مأمن من كرونا،

ياسبحان الله العراق ولبنان في مأمن من فيروس كرونا، المتابع لأحداث فيروس كرونا يصاب بالدهشة، عندما تفشى الوباء في يوهان الصينية فرحت دول كبرى أن الفرصة قد سنحت لإسقاط النظام الشيوعي الصيني، وزير الاقتصاد الامريكي صرح أن اقتصادنا يزهر مقابل تعثر الاقتصاد الصيني، بدء الزحف الفيروسي في الزحف شمال وجنوبا وشرقا وغربا الى أن وصل إلى إيران.ازداد فرح الكثير من القوى الدولية أن إيران تنتهي، زحف الفيروس واقتحم أوروبا ووجد له بيئة جدا ممتازة لكي ينتعش في جو أوربا المعتدل والرائع وزحف الفيروس ودخل امريكا نفسها ووجد في امريكا ولايات جوها يشبه جو الدول الأوروبية حيث الجو البارد واللطيف الذي يضمن حياة طويلة للفيروس، اما جو العراق ولبنان وسائر الشرق الأوسط فهو حار يحرق الفيروس من خلال أشعة الشمس، اليوم نشرت مواقع خبرية لقائات مع مواطنين امريكان يفضلون البقاء في لبنان لأنها اقل ضررا من تفشي الفيروس، السيدة

كانت كارلي فوغلي كانت ولازالت تعمل في منظمة إنسانية برفقة مجموعة من أصدقائها الدنماركيين تعمل في بيروت، في الشهر الماضي عندما وصل الفيروس إلى لبنان، فكرت المجموعة التي تعمل في المجال الإنساني في العودة إلى الولايات المتحدة والدنمارك.

وعندما المجموعة اتخذت قرار العودة وبدأوا في تنظيم رحلة العودة في المغادرة من لبنان، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا في لبنان، وحاول أصدقائها العاملين معها في المجال الإنساني إقناعها في المغادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية،

لكن السيدة المستشارة بالقضايا الإنسانية، البالغة من العمر 28 عاماً، من مونتانا، قررت البقاء. وبعد أن أغلق لبنان حدوده في 19 مارس (آذار) لوقف انتشار الوباء العالمي، بدأت في تهيئة نفسها في العيش وأيقنت

حينها أن مدة بقائها في بيروت ليست معروفة بعد، وقد تمتد، وفقاً لتقرير لشبكة «سي إن إن».

وتقول فوغلي: «لقد اتخذت هذا القرار لمجموعة من الأسباب الشخصية والحسابات حول الفيروس… أعتقد أن الوضع أكثر أماناً هنا».

وفوغلي ليست الوحيدة من الجالية الأميركية في لبنان التي اتخذت هذا القرار، حيث إن كثيراً من المواطنين الأميركيين في بيروت، الذين تحدثت إليهم شبكة «سي إن إن»، أظهروا المخاوف نفسها، مستشهدين بعدد الإصابات والوفيات الذي يرتفع بشكل صاروخي في الولايات المتحدة.

وعندما قررت الحكومة الأميركية، الأسبوع الماضي، بقرار نقل مواطنيها والمقيمين الدائمين إلى الولايات المتحدة على متن طائرة مقابل 2.500 دولار لكل تذكرة، لجأ بعض الأميركيين إلى «تويتر» لرفض العرض علناً.

وكتبت الصحافية المستقلة في بيروت آبي سيويل، في تغريدة، رداً على إعلان السفارة الأميركية: «لا… أمي وأنا لن نرغب في العودة».

وأخبرت سيويل شبكة «سي إن إن» أنها لم تفكر قط في قبول العرض. وأضافت: «من كل ما أقرأه، فإن الوضع أسوأ في الولايات المتحدة، من حيث عدد الحالات وإجراءات الوقاية، أو الافتقار إليها، ومدى إرهاق النظام الصحي».

وتابعت: «أيضاً، لأنني أعيش في الخارج منذ سنوات، ليس لديّ تأمين صحي في الولايات المتحدة الآن، لذلك إذا أصبت بالفيروس هناك، فسأضطر لدفع كثير من الدولارات لتلقي العلاج».

وفي صباح 5 أبريل (نيسان) الحالي، نقلت السفارة الأميركية 95 مواطناً أميركياً من لبنان، وفقاً لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية. ويقدر أن آلاف الأميركيين يعيشون في لبنان، وكثير منهم يحملون الجنسية اللبنانية.

وقال المسؤول لـ«سي إن إن»: «ليس لدى وزارة الخارجية أولوية أكبر من سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في الخارج… نحن نعمل لمواجهة التحدي التاريخي الذي يمثله وباء (كوفيد-19) كل يوم في جميع أنحاء العالم».

وعندما سُئل عن الأميركيين الذين يشيرون إلى أن بيروت أكثر أماناً من الولايات المتحدة، رفض المسؤول التعليق.

وقالت دارين هاولاند، الأميركية البالغة من العمر 27 سنة، المحتجزة في شقتها في بيروت، وهي تغوص في عملها بصفتها مستشارة: «خطتي هي البقاء هنا لوقت غير محدد». وتابعت: «حقيقة أن الأمور سيئة للغاية في الولايات المتحدة تعني أنها واحدة من المرات الأولى التي يكون فيها لبنان أكثر أماناً من الولايات المتحدة».

وأضافت هاولاند: «رغم الوضع السياسي والاقتصادي السيئ في لبنان… أعتقد أن هنا أفضل، لذلك قرر جميع أصدقائي الأميركيين البقاء».

هذا الكلام ليس قصة فيسبوكية وإنما تقرير أعدته محطة سي أن أن الأمريكية الرسمية والعالمية، الحمد لله الذي جعل العراق أكثر آمنا رغم الوضع المادي والصحي أنها رحمة السماء إلى العراقيين وشعوب الشرق الأوسط الفقيرة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.