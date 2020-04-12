( القذارة والوحل والاتربة في ازقة الشعلة بغداد )

نضعها أمام رئيس الوزراء الجديد ربما ياخذ قراراً بتبليطها هي بسيطة لكن مهملة من قبل المسؤولين .

رحمك الله ياعبد الكريم قاسم هذه منطقة الشعلة التى وزعتها على الفقراء منذ ستون عاماً في بغداد الكرخ اهملت اهمالا كبيراً من قبل الاحزاب الشيعية والحكومات التي يراسها رئيس وزراء شيعي مخنث مقيد بالمحاصصة . وادارة البلديات لصوص لم يقدمون خدمات للمنطقة وهذة الازقة مطبات وقاذورات واتربه ووحل.وفي فصل الصيف لاماء ولا كهرباء والنفايات بمعثرة بالشوارع وهذا المنظر القذر والمقزز في محلة الشعلة ( ٤٦٠ ) زقاق ٥٧ مدرسة النزاهة نطلب المساعدة لكن ناشدنا المسؤولين السابقين كلهم حرامية ) املنا برئيس الوزراء الجديد هاي سنين نطالب بالصحف والتواصل الاجتماعي .لارئيس وزراء يتحرك ولاعضو برلمان يتحرك ولا مسؤول البلدية يتحرك ولا رئيس حزب شيعي يحس بألأم الفقراء ويتحرك .والمسؤولين السابقين سرقو الفلوس في زمن المالكي وهربوا شلون بينة اللهم انتقم من كل مسؤول سارق وابن كلب من اصحاب القلوب الميتة على شعوبها ومناطقها ..

الكاتب والناشط المدني علي محمد الجيزاني .