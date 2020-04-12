المالكي: ادعو العراقيين وتيار الدعوة لبذل المزيد من العطاء للاسر المتعففة

دعا الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، السبت، العراقيين عامة وتيار الدعوة الاسلامية الى بذل المزيد من العطاء للاسر المتعففة.

وقال في بيان “مع تزايد الحاجة لدى الطبقة ذات الدخل المتواضع للرعاية والعون والمساعدة، ومع ما يبذله الاخوة في تيار الدعوة الاسلامية من مساعدات ومعونات في هذا الوقت العصيب لانتشار فايروس كورونا، فاني ادعو العراقيين عموماً وتيار الدعوة الاسلامية خاصة وكل مؤسسات حزب الدعوة الاسلامية الى بذل المزيد من العطاء وتفقد العوائل المتعففة وتقديم الدعم ومضاعفة جهودهم في حملات التعفير والتعقيم الوقائية”.

واضاف “لقد كشفت الايام الماضية عبر تقارير متتابعة وصلتنا عن المستوى العالي من المسؤولية التي يتحلى بها الدعاة والعاملون في سبيل الله من ابناء تيار الدعوة الاسلامية المخلصين وبانت الجهود الكبيرة التي بذلوها في هذا الاطار الشرعي والانساني والوطني”.

ووتابع “اننا ندعوهم مع كل ذلك الى تحريك اكثر لطاقات تيار الدعوة ومكاتبها ومراكزها الاجتماعية ومؤسساتها من اجل الوصول الى النقاط البعيدة وعدم الاكتفاء بالعمل في المدن وضواحيها، ودعم المؤسسات الصحية والانسانية والتعاون مع الهيئات الخيرية للنهوض بالواجب”، موضحا ان “شعارنا اليوم هو ( نتقاسم اللقمة مع الاخرين ) من اجل عبور الازمة الصحية وعودة الحياة الطبيعية الى بلدنا وشعبنا”.