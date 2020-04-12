خلية الازمة: لادليل علمي بشأن سيطرة العراق على كورونا والنجف تتصدر معدلات الاصابة

اعلنت خلية الازمة، الاحد، عن تصدر محافظة النجف معدل الاصابات بفيروس كورونا بواقع 16 اصابة لكل 100 الف نسمة، مبينا انه لايوجد دليل علمي يشير الى سيطرة العراق على الوباء.

وقال عضو خلية الازمة مدير الصحة العامة رياض عبد الامير لـ/المعلومة/ ان “عدم الالتزام بضوابط الحظر في بعض المناطق الشعبية بمحافظة النجف محفوف بالمخاطر “.

واضاف انه “هناك حالة من التراخي بمحافظة النجف في الاحياء الشعبية ومخاوفنا من مجالس العزاء في حال اقامتها”، مشيرا الى ان “محافظة النجف تتصدر المحافظات بمعدل الاصابات بواقع 16 اصابة لكل 100 الف نسمة”.

واوضح ان “المعدلات لاتقاس بأعداد الاصابات بل بعدد الاصابات بالنسبة لعدد السكان”، مبينا ان “مايحسب لكوادر النجف هو قلة الوفيات اضافة الى حملات التحري التي اطلقتها بمناطق بؤر الاصابات والسيطرة عليها”.

وافاد عبد الامير انه “لايوجد تحليل علمي يشير الى سيطرة العراق على الوباء ونستغرب تلك التصريحات التي تطلق وتعلن السيطرة”، مبينا ان “ العراق سيطر على التعامل مع الحالات المصابة لكن يبقى الخطر من فيروس كورونا موجودا”.

وتابع ان “اعلان السيطرة على الوباء يعلن في حال استمر العراق وبمدة اسبوعين متتالية انخفاض بمعدلات الاصابة او اقلها بقاء الارقام بذات الوتيرة من غير زيادة وليست متذبذبة”.