ستلاحقكم لعنة عبد المهدي ودماء القادة الشهداء

عدنان فرج الساعدي في لقاء معي في برنامج شباب NEXT الذي بث من قناة العهد الفضائية قبل فترة قصيرة قلت إن التظاهرات الشعبية أختطفت والمختطف هنا ليس جهة واحدة بل جهات متعددة من أقصى اليمين الى أقصى اليسار وكلاً له مراميه وتطلعاته وطموحاته سواء كانت مرتبطة بمخططات والاعيب دول كبرى أو لمصالح حزبية وشخصية ونفعية محظة أو نكاية شخصية بعبد المهدي. عبد المهدي ومن خلال علامات النجاحات التي ظهرت في بدايات عمله خلال الاشهر الاولى من تسنمه المنصب عمل وفق منهج رجل الدولة لا رجل الازمات او التصريحات العنترية الفارغة وتأسيس جيوش الكترونية تهاجم ذاك وتنتصر لذاك ومن اموال الدولة .

