عبد المهدي يوجه بتسهيل إجراءات إعادة العراقيين من الخارج

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، بتسهيل إجراءات إعادة العراقيين من الخارج.

وذكرت وزارة النقل في بيان ان “وزير النقل عبد الله لعيبي، استعرض في اتصال هاتفي تلقاه من قبل رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عادل عبد المهدي، إجراءات وزارة النقل الخاصة بتسيير طائرات الخطوط الجوية العراقية لاعادة العراقيين من الخارج واطلاعه على جدول الرحلات وأوقاتها”.

وأوضح وزير النقل، أن “عبد أكد خلال مكالمته اليوم ، ان للعراقيين العالقين في الخارج حقآ على الحكومة ومؤسساتها لتسهيل إعادتهم”، داعياً إلى “طمأنة جميع الرعايا العراقيين في الدول الأوربية بجدية إجراءاتنا ،من خلال إجراء المخاطبات اللازمة لاستحصال الموافقات الخاصة باجلائهم عبر رحلات تسيرهم لغايات انسانية وليست تجارية”.

ولفت إلى ان “عبد المهدي وجه بإيلاء عملية إعادتهم إلى ارض الوطن أهمية كبيرة واستنفار الجهود لاكمال تسير الرحلات كافة مع توفير الخدمات المطلوبة”.