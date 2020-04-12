عماد كريدية: لهذهالأسباب صمدت “أوجيرو” ونجحت

أطل مدير عام هيئة “أوجيرو” عبر شاشة تلفزيون لبنان ضمن برنامج “أحلى صباح” بعد غياب طويل عن الاعلام ليتكلم عن وضع الاتصالات في لبنان والانترنت بشكل خاص في ظل أزمة فيروس كورونا.

بداية قال ان موظفي “أوجيرو” موجودون على الأرض ليبقى الناس في بيوتهم تنفيذا لحالة التعبئة العامة التي تطبقها الحكومة.

ورفض مقولة ان شبكة الانترنت في لبنان مهزوزة، بالرغم من الضغط الكبيرالذي تتعرض له وهي صامدة، بالرغممن زيادة الاستهلاك بنسبة 50%، والسبب يعود الى الاستثمارالذي تم منذ توليه مهامه في اوجيرو.

وقال ان ثلاث عوامل تؤثر على نوعية الانترنت في المنازل:

1- وضع السبكة

2- بعد المنزل عن السنترال

3- وRouter المنزل

لذلك أطلت اوجيرو حملة “استخدموا الانترنت بمسؤولية.

أما عن مشروع مد الألياف الضوئية في كل لبنان فقال ان المشروع ما زال مستمرا ولو كان التنفيذ يتم بوتيرة أبطأ.

لمشاهدة المقابلة كاملة