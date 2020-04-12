في محافظات الجنوب.. جراد وقوارض وحديث عن مبيدات منتهية الصلاحية

حجم الأضرار حتى الآن، إتلاف نصف كمية المحصول السنوي من الحنطة في تلك المناطق، وتهديد النصف المتبقي في حال عدم مكافحة ذلك الهجوم، بحسب روايات عدد من المزارعين في تلك المحافظات.

لكن وزارة الزراعة قلّلت من حجم الأضرار.

المزارع عبد الزهرة الحاج، من منطقة “الجريوية” في محافظة النجف، زرع هذا العام 1000 دونم من الحنطة، لكنه خسر معظم محصوله بسبب القوارض.

يقول “لم نتأثر بالجراد، لكن القوارض أكلت زرعنا، أما دوائر الزراعة فمتوقفة عن العمل حاليا”.

وفي النجف أيضا، وتحديدا في منطقة “الحيرة”، نجح المزارعون بالتعاون مع دائرة الزراعة في مكافحة هجوم الجراد.

يروي المزارع والموظف في دائرة زراعة الحيرة رعد جبار، أن عملية المكافحة نجحت في “طرد الجراد، لكن حصل هجوم آخر من قوارض، ولا تملك دائرة الزراعة ولا المزارعون أدوية مكافحة للقوارض ما تسبب بكارثة أخرى”.

خسر جبار نصف محصوله من الحنطة من مساحة مزرعته الممتدة على 25 دونما، ولا يستطيع إخفاء خوفه على ما تبقى من محصوله، على حد وصفه. يقول “موضوع القوارض معقد، حاولنا المعالجة بما نمتلك من مبيدات لكن دون فائدة”.

ويضيف “من المحتمل ان ينتهي محصول الحنطة بشكل كامل في مناطقنا قبل الصيف”.

هذه الأحداث تتزامن مع هجوم لأسراب كبيرة من الجراد على تلك المناطق.

ووفقا للمزارعين، فإن الجراد جاء من صحراء السعودية، والآن توجه نحو مقبرة النجف، وهذا ما تظهره مقاطع فيديو أرسلها بعض المزارعين.

لكن وزارة الزراعة وصفت الحديث عن تلف محصول الحنطة بـ”المبالغ”.

يقول المستشار الأقدم في الوزارة مهدي ضمد القيسي، “بالدقة، لم يكن ضرر الجراد بالحجم الذي هوّل، بأن نصف المساحة انتهت من الحنطة، لأن الجراد دخل إلى المحافظات المجاورة للدول التي قدم منها وتحديدا السماوة أوالمثنى والديوانية والبصرة والنجف وكربلاء لأنها محاذية للسعودية والكويت وإيران”، مضيفا بأن المناطق التي دخل إليها الجراد “لم تكن مزروعة بالحنطة، فالمساحات الكبيرة لزراعة الحنطة تتركز في واسط وصلاح الدين ونينوى والأنبار”.

أما في الديوانية “بالفعل دخل إليها جراد وفيها محاصيل حنطة، لكن كفاءة مدير الزراعة في المحافظة الذي جند كل طاقاته وإمكانيات دائرة وقاية المزروعات قضوا حتى على بيوض الجراد التي تركها، قاموا بنبش الأرض ورشها بالمبيدات للتهيؤ لعملية الفقس بالمكافحة”، بحسب القيسي.

ويتابع “تزامن مع الجراد الهواء بالاتجاه المعاكس كانت تدخل وتغادر سريعا باتجاه الكويت وهذه موثقة لدى الوزارة”.

وفي الأيام الأخيرة لموجة الجراد تحول اتجاه الرياح إلى الداخل العراقي ودخلت كميات من الجراد لكن “بالتعاون مع طيران الجيش، تم تحوير المروحيات العسكرية وتثبيت خزانات المبيدات وأجهزة الرش عليها، واستخدامها في المكافحة، الوضع كان مسيطرا عليه، دخل الجراد لكن ليس بالكميات التي دخلت دول الخليج”، يقول المستشار الأقدم لوزارة الزراعة.

شبهات فساد

في هذه الأثناء، يثير مدير دائرة في وزارة الزراعة ملفاً آخر يتعلق بشبهات فساد تقف وراء موضوع القوارض والجراد.

يقول المدير الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن “المبيدات التي استخدمت كانت منتهية الصلاحية”، مضيفا في حديث لموقعنا أنه “مكتوب على المنتج المبيد صالح للاستخدام لمدة ثلاث سنوات، تاريخ الإنتاج لا يوجد على العلبة التي تم استيرادها، فيجب أن يكون مكتوب عليها تاريخ الصنع”.

ويتابع “تاريخ الإنتاج على أقل تقدير 2015، لأنه دخل العراق في هذا العام، فإنه أصبح منتهي الصلاحية قبل عامين”.

أرسل المدير المتحدث صورة لغلاف المنتج، وأكد أن كميات كبيرة موجودة منه في مخازن الوزارة بمنطقة الصويرة.

وتابع بقوله “ادّعت الجهة المستوردة داخل الوزارة أنها تأكدت من الجهات المختصة بأن المنتج وإن كان منتهي الصلاحية لكنه يبقى صالحا للاستخدام لثلاث سنوات أخرى، لكن القاعدة المعروفة وخصوصا في المواد الكيمياوية، أنها بعد تاريخ الصلاحية تصبح ضارة”.

لم ينفِ مستشار الوزارة الموضوع أو يؤكده لعدم “وصول تقارير إلى الوزارة تفيد بوجود مواد منتهية الصلاحية”، لكنه استبعد هذا الأمر، خصوصا بعد “النتائج الإيجابية التي حققتها عملية مكافحة الجراد”.

المبيدات هي السبب

لم ينتهِ المشهد حتى الآن، بل ظهر مرض جديد في المحاصيل وهو مرض “صدا الحنطة”، وفقا للمزارع جبار.

ويقول: “حاولنا المكافحة لكن إمكانياتنا لوحدها لا تكفي”.

فيما يضيف المزارع عبد الزهرة بأن “المزارعين في منطقته لا يستطيعون معالجة هجوم القوارض على مزارعهم بسبب “قطع الطرق والأسواق مغلقة ونحن لا نمتلك مواد المكافحة”.

وناشد المزارع وزارة الزراعة بالتدخل السريع، ويحذر من كارثة اقتصادية قد تحل بمزارع جنوبي ووسط العراق في حال إهمال الموضوع.

بدوره يلفت مدير الدائرة المتحدث الى أن “انتهاء صلاحية تلك المواد هو ما يقف وراء الآفات التي ضربت تلك المزروعات”.

استثناء

ورغم حظر التجوال المفروض في العراق “مثل معظم دول العالم لكن لم نغفل عن هذا الشيء، فقد طالبت في كتاب رسمي من قيادة العمليات ومكتب رئيس الوزراء بالسماح للمكاتب الزراعية والبيطرية الأهلية أن تفتح لتقدم خدماتها للمزارعين”، يقول المستشار الأقدم للوزارة.

ويكرر القيسي وصفه للموضوع بـ”المبالغ”، موضحا “لدينا مدراء زراعة متمكنين ونشطين، لم يتطرقوا للوزارة بوجود كارثة سببها القوارض في تلك المحافظات”.