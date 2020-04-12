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محافظ بغداد يعلن قرب افتتاح مستشفى جديد ملاصق لابن الخطيب

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، السبت، عن قرب افتتاح مستشفى جديد ملاصق لمستشفى ابن الخطيب.

وقال العطا بحسب بيان للمحافظة إن “المستشفى الجديد سيكون ملحق لابن الخطيب لتكون ساندة في عزل وعلاج ورعاية المصابين بفيروس (كورونا)”، مشيرا إلى ان “الإعمال في أسبوعها الثالث وشارفت على الانتهاء”.

وأضاف أن “المستشفى يوضع على اهبة الاستعداد تحسبًا لأي طارئ في حالة ازدياد عدد الإصابات”، مطمئنًا في الوقت ذاته بان ” مستشفى ابن الخطيب يستوعب جميع المصابين الى الآن”.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة جاسم الفلاحي أن “انجاز هذا المستشفى وغيره سيكون اضافة نوعية وزيادة للسعة السريرية للمستشفيات لتوفير بنية تحتية ملائمة للمصابين بفيروس (كورونا) والملامسين لهم”.

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