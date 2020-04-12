بسم الله الرحمن الرحيم

(هزيمة الحشد وحزب الله..اسهل من هزيمة جيش مهدي بالصولة) الولائيين اقلية ولا حاضنة لهم

لنطرح سؤال.. (اعطوني مدينة او حي سكني) بوسط وجنوب العراق ومنها ببغداد (يعتنقون عقيدة الولائية)؟؟ اي (الموالين لنظرية ولاية الفقيه.. الايرانية).. كما نجد مثلا (مدينة الثورة، الشعلة ببغداد، الحيانية بالبصرة.. الخ) يتواجد فيها (صدريين).. الجواب لن نجد.. (فالولائيين) مجرد (مليشيات مسلحة) دخلت للعراق بعد 2003 كمليشة بدر وعدد اخر من (مرتزقة ولي الفقيه) المنضمين كخلايا مسلحة “مرتزقة” مقابل اموال.. من قبل اطلاعات والحرس الثوري الايراني.. ولا وجود شعبي لهم داخل العراق..

والقصد من سؤالنا السابق.. لتبيان بان (مدن وسط وجنوب العراق واحيائها السكنية).. لن تكون حواضن لمليشة حزب الله والحشد .. اذا ما حصلت اي مواجهات بين الجيش العراقي المدعوم من قبل القوات الامريكية الصديقة.. وبين تلك المليشيات..عكس ما حصل (بصولة الفرسان ضد مليشة الصدريين جيش مهدي) و(بعمليات تحرير المثلث السني من مليشة جيش الخلافة داعش).. المحصلة ..(الصدريين اقلية بين شيعة العراق.. والولائيين اقل من الاقلية)..

ونسال: على من يراهن (مليشة الحشد ومحور المقاولة).. بقتال القوات الامريكية؟؟

هل يراهنون على العراقيين (فالاكراد غير معارضين للوجود الامريكي.. والسنة العرب معارضين ايضا لخروج القوات الامريكية) وغالبية الشعب الشيعي العربي بوسط وجنوب قاطع الانتخابات بالاغلبية 2018.. وانتفض بانتفاضة شعبية بانتفاضة تشرين منذ 2019.. وهذه الحكومة وبرلمانها جاءوا بالتزوير باعتراف السياسيين انفسهم.. ومن صوت لخروج القوات الامريكية هي الاحزاب والفصائل التي حكمت فسادا منذ 2003 والتي ثار عليها الشارع الشيعي العراقي نفسه.. (فعلى من يراهنون)؟

ولنتبه.. (لم تضع امريكا ,..مكافئة على مطلوب..الا وقامت بتصفيته).. ولو بعد حين

كصدام والزرقاوي وابو ايوب المصري والبغدادي وبن لادن .. الخ ..وان شاء الله قريبا يتم تصفية الارهابي اللبناني (كوثراني) ويصبح العراق مقبرة له كما اصبح مقبرة للايراني الارهابي سليماني وذيله المهندس الايراني الجنسية..وان شاء الله كل مليشيات الحرس الثوري الايراني وذويلها بالعراق من المليشيات يكون العراق مقبرة جماعية لهم ولامثالهم..

ونذكر:

الشيعي البعثي.. ليس شيعي..لانه يتقرب لصدام السني بدماء الشيعة كمحمد حمزة الزبيدي.. والشيعي الشيوعي.. ليس شيعي.. لانه يؤمن بالاممية العالمية والالحاد كذلك.. (الشيعي الولائي) ليس عربي..لان ولاءه لايران الفارسية ..(والشيعي الولائي) ليس عربي..لان وراءه لحاكم ايران خامنئي.. فالشيعة العرب مرفوضين من قبل (المحيط العربي السني الاقليمي) لانهم شيعة الشيعة العرب مرفوضين من قبل (ايران) لانهم عرب ايران تريدهم كلاب حراسة لبوابة ايران الغربية للمتوسط السنة يريدونهم كلاب حراسة للبوابة الشرقية للوطن العربي السني ضد ايران

ولننبه: السني العجمي يتبع مرجعية عربية سنية السني العربي يتبع مرجعيته (مشيخته) العربية السنية بالازهر او بالمدنية بالسعودية اما الشيعة العرب المساكين فتم رهنهم بمرجعيات عجمية ايرانية بقم والنجف ويتم تهميش الشيعة العرب وعدم السماح لهم بان يكونون مراجع.. لذلك نجد حتى شيعة عرب مع الاسف تقربا للايرانيين والسنة يتخلون عن القابهم الشيعية العربية:

فالكاظمي.. تخلى عن لقبه العربي لترضى عنه ايران.. والسنة.. حتى لا يقال عنه شروكي

فيقول احد التبعية الذين سفروا بزمن صدام لايران.. بان التبعية المسفرين كانوا طبقات.. فالطبقة الاولى من اهل كربلاء والنجف..والطبقة الدنيا بالتصنيف اهل الجنوب.. وذيل القارمة.. اهل العمارة.. رغم ان (هذه التبعية ايرانية الاصل، ولكن اقامت بالعراق لفترات زمنية) .. المهم بالقول (مصطفى الكاظمي) تخلى عن لقبه (للدونية التي يشعر بها) .. وحتى ترضى عنه طبقة (المعممين الايرانيي الاصل)..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع) بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها … www.sotaliraq.com

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سجاد تقي كاظم



