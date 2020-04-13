الجمعية العراقية لحقوق الانسان تتقدم بالتهاني والتبريكات الى المسيحيين  في العراق والعالم لمناسبة عيد القيامة المجيد 

قدم مسؤول الاعلام في الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية السيد سامح كوركيس والتبريكات الى جميع المسيحيين في العراق والعالم لمناسبة حلول عيد القيامة المجيد اعاده الله على الجميع بالصحة والخير والسلام.

وجدد دعوة الجمعية العراقية الى الالتزام بالتعليمات والارشادات والقيود التي تصدرها خلية الازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وفي مقدمتها البقاء في منازلهم وارتداء الكمامات والكفوف وعدم التنقل .. كما حيا الجهود الاستثنائية للكوادر الصحية التي تتصدى بكل شجاعة ومسؤولية لوباء كورونا العالمي (

COVID-19

) الذي ضرب اكثر من (184) دولة وتسعى جاهدة لإنهاء الازمة العالمية التي عطلت جميع مجالات الحياة.