الخارجية تعلن عودة 324 عراقياً عبر رحلتين استثنائيتين من القاهرة

أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، عن عودة 324 عراقياً عبر رحلتين استثنائيتين من القاهرة.

وقال المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان انه “تم إعداد قوائم بأسمائهم، وسيرت رحلتين استثنائيتين من القاهرة إلى بغداد على متنهما 324 مواطناً”.

وأضاف الصحاف، أن “ذلك جاء بتوجيه من وزير الخارجية محمد علي الحكيم وبالتنسيق مع خليّة الأزمة، ووزارة النقل، والخطوط الجوّية العراقـيّة، وسفارة جمهوريّة العراق لدى القاهرة والكادر الدبلوماسيّ، وكذا التنسيق مع السلطات المعنيّة في مصر وعبر تواصُلها مع العراقيّين الراغبين في العودة إلى البلاد”.