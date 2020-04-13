الصحة العالمية تحدد عملية “ابتزاز” في العراق خاصة بكورونا

أشرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عمليات ابتزاز في العراق تخص استهلاك مواد طبية خاصة بفيروس كورونا.

وقال ممثل المنظمة في العراق عدنان نوار، ان “هناك دوائر مختصة بقضية متابعة ومراقبة اسعار المواد الطبية، كدائرة التفيش في وزارة الصحة، وكذلك وزارة الداخلية، قسم الجرائم الاقتصادية وغيرها، عليهم التحرك سريعاً لمراقبة عمل مذاخر الادوية وكذلك الصيدليات، فهناك شكاوى كثيرة من المواطنين لوجود ارتفاع كبير في اسعار الكمامات وكذلك القفازات، كما توجد عمليات احتكار من قبل بعض هؤلاء”.

وبين ان “ما يقوم به بعض أصحاب مذاخر الادوية والصيدليات، هي عملية ابتزاز للمواطنين، باستغلال هذا الظرف الصحي، ولهذا يجب تدخل الجهات الحكومية المختصة، لانهاء هذا العمليات، فهذه التصرفات خارج الضوابط القانونية والشرعية والوطنية”.