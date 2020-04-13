الكاظمي وبلاسخارت يبحثان جهود تشكيل الحكومة ومواجهة كورونا

بحث رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الاحد، جهود تشكيل الحكومة الجديدة وسبل مواجهة فيروس كورونا.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان “رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، استقبل بمكتبه في القصر الحكومي ظهر اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت”.

واضاف ان “اللقاء تم خلاله بحث تطورات تشكيل الحكومة وجهود مواجهة جائحة كورونا واستمرار التعاون والتنسيق بين العراق والأمم المتحدة”.

وأعرب الكاظمي بحسب البيان، عن ارتياحه لسير مشاورات تشكيل الحكومة وتطلعه لتعاون الجميع وتمكين الحكومة من العمل على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم المشروعة، فيما أكدت ممثلة الأمين العام دعمها لجهود تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الإجماع الوطني والرغبة في زيادة التعاون المشترك.