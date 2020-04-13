النقل تعلن وصول 275 مواطناً ضمن الرحلة الاستثنائية لاجلاء العراقيين من ماليزيا

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الاثنين، عن وصول الرحلة الاستثنائية المباشرة الاولى قادمة من ماليزيا الى مطار بغداد الدولي والمخصصة لأجلاء المواطنين العراقين العالقين في كوالالمبور واعادتهم الى ارض الوطن.

وقال لعيبي في بيان إن “عدد المسافرين الذين تم إعادتهم على متن طائرة الناقل الوطني من طراز B777-200/YIAQZ بلغ ( 275) مسافر تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الازمة وبالتنسيق مع السفارة العراقية المتواجدة في ماليزيا لغرض تسهيل اجراءات العودة بعد المناشدات العديدة التي اطلقها العراقيين عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشل ميديا”.

وأضاف أن “جميع الوافدين الى مطار بغداد الدولي من العراقيين يخضعوا لفحوصات دقيقة من قبل لجان طبية متخصصة معتمدة من قبل وزارة الصحة العراقية للكشف والتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا المستجد”.