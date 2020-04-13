بينهم مسؤولون رفيعون .. منطقة في اقليم كوردستان تعلن نتائج فحوصات من كورونا

اعلنت مديرية الصحة العامة في ادارة منطقة “رابرين” المستقلة في اقليم كوردستان يوم الاثنين نتائج فحوصات مختبرية لـ12 مشتبها باصابته بفيروس كورونا المستجد بينهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى.

وقالت الادارة في بيان اليوم انه “ضمن اطار الجهود المبذولة في الحد من انتشار فيروس كورونا في الحدود الادارية للمنطقة عبر اجراء الفحوصات اللازمة تم اخذ عينات لعدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى ومواطنين”.

واوضح البيان انها مجموع الذين خضعوا للفحوصات المختبرية كان 12 شخصا وظهرت نتائجهم سلبية اي انهم غير حاملين للفيروس.