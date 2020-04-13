تثمين دولي لجهود وزارة السياحة والاثار المصرية لتقديمها تسهيلات لعودة السياح الاجانب لبلدانهم بطريقة منظمة

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اعرب سفراء دول إيطاليا، وإنجلترا، والمكسيك عن تقدير بلادهم للدعم والجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية متمثلة في وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية لمساعدة مواطنيهم الذين جاءوا إلى مصر بهدف السياحة لمغادرة مصر بطريقة منظمة.

وعبر سفير دولة بريطانيا سير چيفري آدامز، عن تقدير بلاده للدعم والجهود التي بذلتها وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية لمساعدة ( ١٣٠٠٠ ( سائح بريطاني من العالقين في مصر وعودتهم إلى بلدهم.

وقد وجه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عبر تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، التحية لمصر على الدعم والمساعدة لعودة هؤلاء البريطانيين إلى بلدهم.

كما قدم السفير جيامباولو كانتيني سفير دولة إيطاليا، جزيل التحية والشكر عن التعاون الكبير والمساعدة التي لاقتها السفارة الإيطالية من السلطات المصرية المعنية التي بذلت كل الجهد لإعادة 3806 مواطن إيطالي إلى بلدهم،

كما تقدم سفير دولة إيطاليا، بشكر خاص إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن تصريحاته بإحدى القنوات الإيطالية حول تضامن الشعب والحكومة المصرية مع إيطاليا متمنيا أن يعود الوضع في البلاد والعالم كله كسابق عهده وأن يتدفق السائحون الإيطاليون إلى مصر مجددا بأعداد أكبر مما سبق، بعد أنتهاء الأزمة.

وكذلك سفير دولة المكسيك بالقاهرة والذي ساعدته السلطات المصرية في عودة رعاياه إلى بلادهم بعد تعليق الطيران.

تواصل أعمال تطهير وتعقيم المتاحف والمواقع الأثرية

وفي ذات السياق تتواصل أعمال تطهير وتعقيم المتاحف والمواقع الأثرية التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، انتهت الوزارة من اعمال تعقيم وتطهير عددا من المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية واليهودية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح د. اسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، انه تم الانتهاء من تعقيم وتطهير عددا من الآثار القبطية منها منطقة آثار شجرة مريم بالمطرية، دير السيدة العذراء بالقوصية ودير السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط،

وكذلك منطقة ابو مينا بالاسكندرية ودير الأنبا سمعان بمحافظة أسوان، بالاضافة الي جميع الآثار الاسلامية الموجوده في شارع المعز لدين الله بالقاهرة التاريخية وقلعة صلاح الدين ومنطقة السلطان حسن والرفاعي

ومنطقة الأزهر والغوري وبيت السحيمي، وبيت السناري بالسيدة زينب، وتكية وجامع ابو الذهب بمنطقة الأزهر والمجموعة الأثرية للأمير يوسف كمال بنجع حمادي وقلعة القصير بمحافظة البحر الأحمر وقلعة قايتباي وكوم الناضورة بالاسكندرية.

ومن الآثار اليهودية تم تعقيم معبد موسى بن ميمون بحارة اليهود بالجمالية بالقاهرة، وإلياهو هانبي بالاسكندرية

