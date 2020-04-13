Posted on by

خبير اقتصادي: سوق العراق للاوراق المالية يحتاج الى مراجعة كبيرة

اوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي، تفاصيل واقع عمليات البيع والشراء في سوق العراق للاوراق المالية.

وقال في بيان ان “عدد الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية في اخر تعامل لها بلغت 116 شركة بقيمة سوقية بلغت 11.6 ترليون دينار، حيث تم تداول 53 شركة في السوق النظامي بينما تم تداول 27 شركة في السوق الثاني ولم يتم تداول اسهم 36 شركة خلال 2019”.

واضاف ان “السوق لم تحقق نسبة اقيام الاسهم المتداولة اكثر من %2.84 من مجموع قيم الاسهم وهي نسبة تعتبر متدنية جدا مقارنة مع اسواق الدول المجاورة والتي يبلغ معدل النسبة 10% علما ان بعض الاسواق النشطة تصل النسبة الى اكثر من 100%”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close