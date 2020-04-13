خبير اقتصادي: سوق العراق للاوراق المالية يحتاج الى مراجعة كبيرة

اوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي، تفاصيل واقع عمليات البيع والشراء في سوق العراق للاوراق المالية.

وقال في بيان ان “عدد الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية في اخر تعامل لها بلغت 116 شركة بقيمة سوقية بلغت 11.6 ترليون دينار، حيث تم تداول 53 شركة في السوق النظامي بينما تم تداول 27 شركة في السوق الثاني ولم يتم تداول اسهم 36 شركة خلال 2019”.

واضاف ان “السوق لم تحقق نسبة اقيام الاسهم المتداولة اكثر من %2.84 من مجموع قيم الاسهم وهي نسبة تعتبر متدنية جدا مقارنة مع اسواق الدول المجاورة والتي يبلغ معدل النسبة 10% علما ان بعض الاسواق النشطة تصل النسبة الى اكثر من 100%”.