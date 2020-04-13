ديالى تمدد حظر التجوال حتى نهاية الأسبوع الحالي

أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، الاثنين، تمديد حظر التجوال حتى نهاية الأسبوع الحالي، داعياً القوات الأمنية إلى تشديد إجراءات الحظر.

وقال التميمي في بيان إنه تقرر “تمديد حظر التجوال في المحافظة حتى نهاية الأسبوع الحالي، والنظر برفعه او تمديده في حينها”، مبيناً أن “ديالى احتلت المرتبة الأولى في العراق بفرض الحظر بسبب جائحة كورونا”.

وقدم التميمي، “شكره إلى أعضاء خلية الأزمة ودائرة صحة ديالى والقوات الأمنية لما قدموه من أجل سلامة أهالي محافظة ديالى، واهتمامهم الكبير بالمصابين الراقدين في ردهات الحجر الصحي”.

ودعا التميمي القوات الأمنية، إلى “تطبيق مشدد لفرض الحظر خلال الأسبوع الحالي، مع تقديم التسهيلات والاستثناءات التي حددتها خلية الأزمة وتقديم التسهيلات الانسانية للحالات التي تستوجب ذلك”.