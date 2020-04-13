رئيس الحكومة البريطانية يشكر الاطباء لانقاذ حياته،

نعيم الهاشمي الخفاجي

رئيس الوزراء جونسون يشكر أطباء مستشفى سانت توماس في خروجه من العناية ويقول إلى الأطباء انا مدين لكم بحياتي، فيروس لا يرى بالعين أخاف جونسون والذي ينحدر من عائلة اصلها مسلم تركي حيث اسم جده لأبية اسمه( علي)، كثير في أوروبا توجد عوائل الآن مسيحية من أصل مسلم، ولنا في باراك حسين أوباما رئيس الولايات المتحدة السابق، قبل فترة قرأت بحث لشخص من البحرين متجنس جنسية دنماركية بحث في أصول عوائل دنماركية بارزة وجد في التسلسل النسبي أن أسمائهم أسماء عربية مسلمة والظاهر أصولهم من العرب والمسلمين الذين كانوا في الأندلس وتم سحقهم وتنصيرهم بالقوة، لازالت أسماء الكثير من شرق اسبانيا مثل اسم فاطمة ورأينا شابة اسبانية في أريزونا الأمريكية اسمها فاطمة سألها قريب لي هل انتي مسلمة قالت لا، قالت اسم فاطمة موجود بكثرة في شرق اسبانيا، ونقل لي بحار يزور موانىء اسبانيا انه تعرف على تجار اسبان يتكنون في لقب الاموي من اصول مسلمة في الاندلس لكن ديانتهم الحالية مسيحية تم اجبارهم على تغير ديانتهم بقوة السيف، جونسون شكر الأطباء وقال لهم أنني مدان لكم في حياتي كلها يذكرني كلام جونسون في كلام أحد عسكر ابن زياد عندما قاتلوا الإمام الحسين ع واصحابه، حيث ذكرت كتب التاريخ طلب اثنان من عسكر ابن زياد مبارزة الصحابي وحافظ القرآن حبيب بن مظاهر الاسدي حبيب قتل الاول وأصاب الثاني وصرخ من شدة الخوف وطلب المساعدة من جيش ابن زياد فأنقذوه فقال لأحدهم لقد انقذتمونني من الموت وابقي مدين لكم في حياتي كلها.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.