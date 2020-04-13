زار وفد يمثل إئتلاف الوطنية رئيس الوزراء الاخ المكلف السيد مصطفى الكاظمي في مقر إقامته في بغداد.

وقدم إئتلاف الوطنية برئاسة النائب كاظم الشمري رئيس الكتلة النيابية التهنئة بمناسبة التكليف مؤكداً أن هذا التكليف الذي يأتي بظروف تاريخية يمر بها العراق يمثل فرصة قد لاتعوض لجميع الأطراف لإصلاح اوضاع البلد المختلفة ووضعها بالشكل الذي يبعد العراق من منزلق خطير مؤكداً وقوف إئتلاف الوطنية بزعامة الدكتور إياد علاوي مع السيد رئيس الوزراء المكلف في خطواته لتسمية الكابينة الوزارية مشيراً لضرورة ترك السيد رئيس الوزراء المكلف حرية اختيار كابينته الوزارية وابعاد الضغط عليه الهادف الى الإبقاء على المحاصصة المقيتة.

وشدد وفد الوطنية على ضرورة أن يشترك المتظاهرين السلميين والاتحادات والنقابات في هذه الحكومة.

من جانبه شكر السيد رئيس الوزراء المكلف وفد إئتلاف الوطنية على هذه الزيارة مؤكداً اعتزازه بشخص الدكتور إياد علاوي وسياسته وحنكته ووعد بأن تكون كابينته الوزارية كفوءة وانه سيعتمد معيار النزاهة والكفاءة لاختيار أعضاء هذه الكابينة.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

12 نيسان 2020