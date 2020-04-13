شرطة بغداد تحبط محاولة استغلال فتاة واستدراجها من منزل ذويها لجهة مجهولة

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاحد، عن احباط محاولة استغلال فتاة واستدراجها من منزل ذويها الى جهة مجهولة.

وقال مدير علاقات واعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان انه “بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة من قبل قائد شرطة بغداد وبعد ورود معلومات إلى قسم شرطة باب الشيخ، ألقت مفارز قسم شرطة الصالحية وفوج طوارىء بغداد التاسع القبض على فتاة وشاب اقدما على استدراج احدى الفتيات وإخراجها من منزلها ومحاولة استغلالها وبعد ورود المعلومات من ذوي الفتاة وجه قائد شرطة بغداد بتشكيل فريق عمل من القوة الماسكة للارض فوج طوارئ بغداد التاسع ومديرية شرطة الصالحية وقسم شرطة باب الشيخ والذي كان أصل الأخبار فيه للبحث عن الفتاة وعن مكان تواجدها”.

واكد انه “بالفعل تم استدراج من قامت باخراجها من منزل ذويها والشخص الذي قام بوضعها في منزله وإلقاء القبض على جميع الاطراف والتوجه بهم الى مركز شرطة الجعيفر لرفع اوراقهم امام القضاء لينالوا جزائهم العادل”.

وفي ذات السياق ألقت مفارز مركز شرطة الجامعة القبض على أحد المتهمين والذي قام باحتجاز احدى الفتيات داخل احد المنازل واستغلالها والاعتداء عليها”، مشيرا الى انه “بعد ورود المعلومات من الضحية وبناء على امر قائد شرطة بغداد تم تكثيف الجهود للاستدلال على المتهم وخلال وقت قياسي تم القبض على المتهم والتعرف عليه من قبل الضحية واصطحاب الطرفين الى مركز شرطة الجامعة لاجراء التحقيق الاصولي ورفع الأوراق امام أنظار القاضي لاتخاذ القرار المناسب”.