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صحة النجف تعلن تعافي 15 مصاباً بكورونا والمحافظ يدعو للالتزام بحظر التجوال

اعلنت دائرة صحة النجف شفاء 15 مصاباً بفيروس كورونا، ومغادرة 142 ملامساً للحجر الصحي في محافظة النجف، اليوم الاثنين.

دائرة قالت في بيان مقتضب ، ان “142 ملامسا غادروا الحجر الصحي دون أعراض مرضية”.

مضيفاً ، ” تماثل 15 من مرضى كورونا الراقدين في مستشفياتنا للشفاء التام وغادروا المستشفى هذا اليوم”.

بدوره قال محافظ النجف لؤي الياسري أشاد بجهود الملاكات الطبية والصحية وسهرها على تقديم افضل مايمكن تقديمه لخدمة المرضى ، معرباً عن أمله من الجميع “بالاستماع الى توجيهاتنا وارشاداتنا والالتزام بالإجراءات الصحية وفي مقدمتها حظر التجوال”.

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