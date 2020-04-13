طاقم عراقي محتجز على متن باخرة قبالة السواحل الايرانية يوجه نداء لإنقاذه

اعلن عضو مجلس النواب كاظم الحمامي يوم الاثنين تلقيه نداء استغاثة لإنقاذ طاقم عراقي محتجز على متن باخرة قبالة السواحل الايرانية.

وذكر المكتب الاعلامي للحمامي في بيان اليوم، ان الاخير تلقى نداء استغاثة من طاقم عراقي مؤلف من:- الربان: عدنان ناصر حسن العامري، ورئيس المهندسين حافظ علي حسين الحميداوي.

واضاف البيان “كلاهما محتجزان على ظهر الباخرة (Marfa alaman 1) المتوقفة منذ مدة طويلة على الجانب الايراتي قرب ميناء خرمشهر (المحمرة)، وقد نفد منهم الطعام، فاضطروا لتناول المعلبات المنتهية الصلاحية.

وطلب النائب عبر بيانه من “محافظ البصرة ومن خلية الأزمة التدخل لتقديم المساعدة العاجلة وتأمين عودتهم عن طريق منفذ الشلامچة، علما انهم من البصرة، وغير مصابين بالوباء، وحالتهم الصحية جيدة، لكنهم يعيشون في عزلة خانقة، وعيونهم ترنو إلى الضفة الاخرى من شط العرب”.