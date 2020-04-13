عالية نصيف تطالب بصرف رواتب أصحاب العقود وموظفي شركات التمويل الذاتي الذين توقفت رواتبهم 

طالبت النائبة عالية نصيف حكومة تصريف الأعمال بصرف رواتب للموظفين والعاملين بصيغة عقد وموظفي شركات التمويل الذاتي الذين لم تصرف رواتبهم بسبب توقف هذه الشركات .

وقالت في بيان اليوم :” ان هناك العديد من الشكاوى من موظفي العقود وشركات التمويل الذاتي ممن لم يتم صرف رواتبهم، فأوضاعهم المعيشية صعبة لكونهم يعتمدون على رواتبهم التي توقفت بسبب توقف الشركات التي يعملون فيها، ومن غير المعقول أن يتركوا هم وعوائلهم في هذا الظرف بلا مصدر رزق “.

وبينت نصيف :” أن هؤلاء أمانة في أعناق القائمين على السلطة، واليوم نخاطب ضمائركم لتنصفوا هذه الشريحة المغبونة بدلاً من أن تسمحوا للفاسدين بنهب أموال الموازنة بمجاملاتكم وتتركوا الشعب جائعاً معدماً، ألا يدفعكم الخوف من ربكم إلى التوبة وأنتم في أرذل العمر، اتقوا الله في هذا الشعب المظلوم وانصفوا هذه الشرائح التي لاتجد قوت يومها “.