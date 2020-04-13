محافظ الديوانية ينفي محادثات عبر “واتساب” منسوبة له: هدفها تمزيق وحدة الصف

نفى محافظ الديوانية زهير الشعلان، الاثنين، المحادثات عبر “واتساب” المنسوبة له والتي انتشرت أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن هدفها “تمزيق وحدة الصف والتفريق بين الرموز الدينية والسياسية”.

وقال الشعلان في بيان إنه “في الوقت الذي نحرص فيه على النسيج العراقي بمختلف اتجاهاته وتنوع أحزابه، وبعد أن حاربنا الفساد وقطعنا الطريق أمام من يستنزف قوة المواطن الفقير، ذهب البعض إلى تشويه العمل الصالح وعمل محادثات مفبركة غير صحيحة هدفها تمزيق وحدة الصف والتفريق بين الرموز الدينية والسياسية”.

وأضاف الشعلان، “نود أن نعلن للجميع أن ما ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي من محادثات على الواتساب هي مفبركة وغير صحيحة وسيحاسب بالقانون من عمل ذلك”، ماضياً إلى القول: “وفي الوقت ذاته نجدد اعتزازنا وتقديرنا العالي لكل الرموز الوطنية والدينية والشخصيات السياسية في محافظتنا”.