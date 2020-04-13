مركز كركوك للحزب الإسلامي يدين الفعلة الشنيعة المرتكبة بحق امرأة من ذوي مركز كركوك للحزب الإسلامي يدين الفعلة الشنيعة المرتكبة بحق امرأة من ذوي

ادان مركز كركوك للحزب الإسلامي العراقي، الحادثة الاجرامية التي ارتكبت بحق امرأة عراقية من ذوي الاحتياجات

الخاصة في المحافظة.

وبين المركز في تصريح صحفي، ان هذه الفعلة الشنيعة التي تجرأ عليها عنصران فقدا انسانيتهما، وتجردا من كل معانيها، جريمة كبرى، وفعل يندى له الجبين.

وتابع: ان انتماء من اقدما عليها للمؤسسة العسكرية يجب أن يكون دافعاً لانزال اقصى العقوبات بهم، تطهيراً لها من هذه العناصر الفاسدة، وحفاظاً على سمعتها ومسيرتها التي يجب ان تبقى ناصعة لا يخدشها مثل هذه السلوكيات المرفوضة.

كما أشار الى اهمية متابعة هذه القضية حتى معاقبة الجناة، كي لا تتكرر ولا يقدم على مثلها غيرهم، ولتكون درساً بليغاً، يحقق العدالة من جهة، ويحفظ ابناء شعبنا في المستقبل من جهة أخرى، وذلك اقل ما يقدم في هذه القضية المهمة.