نائب يوجه دعوة إلى الكاظمي تخص ملفات فساد

دعا النائب عن كتلة الحكمة علي البديري، رئيس الوزراء المكلف والحكومة المقبلة إلى وضع ملفات الفساد المتابعة من قبل عدد من النواب وخاصة التي استكملت سابقا ووصلت إلى مرحلة الاستجواب، ضمن أولويات عمله للفترة المقبلة، معتبراً أن الحكومات السابقة “لم تستطع محاسبة حيتان الفساد”.

وقال البديري إن “هناك العديد من ملفات الفساد الموجودة ملفاتها لدى عدد من النواب وفي لجنة النزاهة البرلمانية وعدد من الكتل والبعض منها وصلت إلى مرحلة الاستجواب لعدد من الوزراء والمسؤولين بالهيئات المستقلة، لكنها توقفت جميعا نتيجة للأحداث التي حصلت واستقالة الحكومة والأوضاع الاستثنائية بسبب وباء كورونا”.

وأشار البديري، إلى أن “بعض تلك الملفات خطير جداً وخلفه مافيات فساد كبيرة، بالتالي فان هناك ضرورة لعدم إهمالها أو تسويفها تحت أي عنوان أو مسوغ، لأنها تسببت بسرقة وهدر مليارات الدولارات من المال العام”.

وأضاف، أن “الجماهير حين خرجت للمطالبة بالإصلاح والتغيير فانها وضعت ضمن مطالبها القضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين، وما جرى من استقالة حكومة عبد المهدي وتكليف عدة أسماء آخرها مصطفى الكاظمي جميعها حصلت نتيجة لتلك التظاهرات المطالبة بالاصلاح، بالتالي فإن هذا الملف ينبغي أن يكون ضمن أولويات عمل الحكومة المقبلة ورئيسها وأن لا يتم تسويفه أو التماهل فيه وأن يتم إعداد تقرير شامل فيه وإحالته للإدعاء العام مع الملفات جميعا بغية المضي بالتحقيق فيه بشكل تفصيلي وموسع”.

وحذر البديري، من “خطورة التعامل بإزدواجية مع هكذا ملفات خطيرة أو ركنها على جانب لأن هذا الاختبار ربما يكون الأصعب والأهم لأي حكومة تأتي على اعتبار أن حيتان الفساد لم تستطع جميع الحكومات السابقة إسكاتهم أو إيقاف سرقاتهم أو محاسبتهم”.