نقيبا الصحفيين والمحامين يبحثان تشكيل الحكومة والاجراءات المتخذة لمواجهة كورونا

بحث نقيبا الصحفيين مؤيد اللامي والمحامين ضياء السعدي، الاثنين، تشكيل الحكومة والبرنامج الحكومي والاجراءات المتخذة لمواجهة كورونا.

وقال بيان لنقابة الصحفيين ان “نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بحث مع نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي السبل الكفيلة بتعزيز وتفعيل دور النقابات والاتحادات المهنية في العملية السياسية والأحداث الجارية في البلاد لما يشكله الحضور الجماهيري والمهني الفاعل لتلك النقابات والاتحادات في المجتمع والساحة المحلية والعربية والدولية”.

واضاف ان “الجانبين اكدا على اهمية دعوة رؤساء النقابات والاتحادات في العراق لحضور الاجتماعات التشاورية المتعلقة بتشكيل الحكومة والبرنامج الحكومي لها وكذلك في الاجراءات المتخذة من الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا التي يتعرض لها البلد انطلاقا من الدور الذي لعبته تلك النقابات والاتحادات في عملية التثقيف والوعي البيئي والصحي والذي كان له الأثر البالغ في الحد من هذا الوباء الخطير”.

ودعا نقيب المحامين “رؤساء النقابات والاتحادات الى عقد اجتماع عاجل في مقر نقابة المحامين العراقيين لوضع الأسس والمقترحات لغرض تقديمها لرئيس الوزراء المكلف والتي من شأنها الارتقاء بواقع العمل السياسي والاقتصادي والثقافي والمهني في العراق”.