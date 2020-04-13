وزير التجارة يعلن عن اسعار الحنطة خلال الموسم الحالي

أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، الأحد، عن أسعار الحنطة خلال الموسم الحالي.

وقال العاني بحسب بيان للوزارة خلال اجتماع اللجنة العليا للتسويق، لغرض اعداد ومصادقة الخطة التسويقية لموسم التسويق للعام الحالي، إنه “تم اعتماد خطة متكاملة لتسويق واستلام محصول الحنطة تتناسب مع الكميات المتوقع تسويقها من قبل الفلاحين وحسب الخطة المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والمبالغ التي سيتم تخصيصها من قبل وزارة المالية بموجب الموازنة الاتحادية لهذا العام”.

وأضاف ان”الشركة العامة لتجارة الحبوب، استكملت الاجراءات والخطوات كافة من اجل انجاح خطة التسويق وفق الضوابط والتعليمات، وتم تشكيل لجان رئيسة في الشركة العامة لتسويق الحبوب واخرى فرعية في المحافظات لمتابعة وتنفيذ الخطة التسويقية لمحصول الحنطة”، مبينا ان”للفلاح الحق في في تسويق حاصله الى الدولة بموجب التسعيرة المعتمدة من عدمه”.

وبشأن أسعار الحنطة في الموسم التسويقي، اوضح العاني، انه”تم اعتماد اسعار الحنطة المحلية حسب قرار مجلس الوزراء المرقم (249) لسنة 2016 او حسب القرارات التي تصدر لاحقا، حيث ان سعر الحنطة الاولية درجة اولى سيكون (560) الف دينار، وحنطة الدرجة الثانية بمبلغ (480) الف دينار والحنطة الدرجة الثالثة بمبلغ (420) الف دينار)”.

وأكد انه”تم اعتماد مواصفات في عمليات استلام وتسويق محصول الحنطة وحسب ماجاء بمذكرتي قسم السيطرة النوعية المرقمة (571 و572)، ومنها ان تكون الحنطة خالية من الحيوانات والقوارض والطيور وفضلاتها واي روائح غريبة، وان تكون الحنطة تعود للموسم الحالي وليست للاعوام السابقة ولا تحتوي على حبوب مصبوغة باي نسبة كانت ولا تحتوي على ملوثات كيمياوية وبايولوجية ولا تحتوي على حبوب مستوردة او حبوب منخورة”.

وبشأن الاجراءات التي تم اتخاذها في ظل انتشار وباء كورونا، اشار العاني الى”الالتزام باجراءات الوقاية الصحية وارشادات خلية الازمة بسبب انتشار جائحة وباء كورونا ومنع الاختلاط مع الفلاحين ومنع دخولهم مجتمعين، والالتزام بارتداء الكمامات والكفوف وتعفير اماكن العمل”.