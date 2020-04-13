وزير النقل يعلن اكتمال عودة 771 عراقياً عبر اربع رحلات استثنائية

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الاثنين، عن وصول المواطنين الى ارض الوطن على متن طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية والبالغ عددهم (771) مواطناً.

وقال لعيبي في بيان إن “هذه الاعداد توزعت على أربع رحلات استثنائية سيرتها الخطوط الجوية العراقية لثلاث قطاعات (ماليزيا، مصر ، السعودية) الرحلة الاولى نفذت الى مطار ماليزيا بطائرة B777-200/YI-AQZ والتي أعادت (275) مسافر الى مطار بغداد الدولي فيما نفذت الرحلة الثانية الى مطار القاهرة بطائرة B737-800/YI-ASU والتي أعادت (157) مواطن الى مطار بغداد الدولي وطائرة اخرى الى ذات القطاع من طراز B737-800/YI-ASW والتي أجلت نحو (167) ووصلت الى مطار بغداد الدولي”.

وأضاف أن “الرحلة الرابعة نفذت بواسطة الطائرة من طراز A320/YI-ARA وعلى متنها (172) مواطن عراقي كانت محطة عودتها الاولى الى مطار اربيل ومن ثم عادت الى مطار بغداد”.

وأوضح أن “وزارة النقل العراقية تواصل باهتمام بالغ أعادة المواطنين العراقيين الى أرض الوطن التنسيق مستمر ومتواصل مع وزارة الخارجية وخلية الأزمة ووزارة الصحة لتسيير الرحلات الأستثنائية الى القطاعات الخارجية لاجلائهم الى البلاد”.