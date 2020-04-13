وفد رفيع من الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي يزور اقليم كوردستان

ذكرت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني جوان احسان يوم الاثنين ان وفدا رفيعا من الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي سيزور اقليم كوردستان قريبا.

وقالت احسان في تصريح للصحفيين خلال زيارته مجلس محافظة السليمانية، ان وفد من البرلان والحكومة العراقية ممثلا بالنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، و وزير الصحة صادق جعفر علاوي سيزور اقليم كوردستان نهاية الاسبوع الجاري للاطلاع عن كثب على الاوضاع والاجراءات والتدابير الوقائية اضافة الى احتياجات محافظات الاقليم في مواجهة فيروس كورونا.

واضافت ان “هذا الفيروس خطر والحق ضررا كبيرا في البلدان العظمى ولا يوجد سبيل امامنا سوى الالتزام بالتعليمات والاجراءات الصحية”.