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الانبار تقرر السماح للعائلات العالقة بالعودة للمحافظة

قررت خلية الازمة في محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، السماح للعائلات العالقة في جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان بالعودة الى محافظتهم.
وذكر محافظ الانبار ورئيس خلية الازمة علي فرحان الدليمي في بيان ،ان ” الخلية قررت السماح للعائلات الانبارية العالقة في جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان بالعودة الى محافظتهم”.
وأشار الدليمي الى انه” تم تشكيل لجنة في ديوان المحافظة، وارسال حافلات لنقلهم الى مناطق سكناهم داخل الانبار، على ان يتم حجرهم لمدة ( 14 ) يوماً وبمتابعة الفرق الصحية “.

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